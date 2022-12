Um 5.55 Uhr hat die Polizei am Dienstag die freiwillige Feuerwehr wegen eines Müllbrands in der Straße „Am Hauenstein“ in Wachenheim alarmiert. „Der Müll stand in der Garage. Warum er in Brand geraten ist, ist unklar. Irgendwer hat aber mitbekommen, dass er brennt, und ihn Gott sei Dank vom Auto weg auf die Straße gezogen“, berichtet Wehrführer Thomas Münch. Dort hätten die Eigentümer das Feuer bereits mit einem Pulverlöscher bekämpft, als die zehn Feuerwehrleute mit zwei Einsatzfahrzeugen eintrafen. „Wir haben dann noch kurz nachgelöscht und konnten um 6.30 Uhr abrücken“, informiert er.