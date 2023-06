Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Aufstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz ist Rot-Weiss Seebach in guter Form und hat mit zwei Siegen gegen starke Gegner aufhorchen lassen. Deshalb ist der Mannschaft auch am Sonntag (16 Uhr) beim FC Lustadt zuzutrauen, dass sie mindestens einen Punkt mitnimmt.

„Eine gute Leistung bei der 1:2-Niederlage in Jockgrim, danach Heimsiege gegen Knittelsheim und VfB Haßloch belegen, dass die Tendenz aufsteigend ist“, freut sich Seebachs Coach Roland Beck.