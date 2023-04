Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zehn Männer und Frauen im Alter zwischen 67 und 87 Jahren absolvierten den Bewegungsparcours, denn die Gemeindeschwestern plus des Landkreises am Samstag an den Salinen vorbereitet hatten. Die Aktion war Teil der Bewegungstage des Landes.

„Und immer dabei lächeln“, erinnerte Vera Götz die Teilnehmer des Bewegungsparcours bei den Aufwärm- und Kräftigungsübungen. Gar nicht so leicht, hatte sie doch vorher erklärt,