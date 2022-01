Gegen 19.40 Uhr hat am Dienstag nach Angaben der Polizei ein 79-Jähriger mit seinem VW Golf in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim einen Baum beschädigt. Kurz nach der Einmündung in die Raiffeisenstraße kam er in Fahrtrichtung Friedelsheim nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Baum und flüchtete. Eine Zeugin informierte die Polizei und konnte dieser Teile des Kennzeichens mitteilen. In Kombination mit Fahrzeugteilen, die sie am Unfallort fanden, konnten die Beamten den Fahrer ermitteln. Während der Kontrolle nahmen sie die Atemalkoholgeruch wahr. Ein entsprechender Atemtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An dem Baum entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro, an dem VW Golf ein wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen den 79-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.