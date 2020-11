Am Sonntag haben mehrere Bürger aus Bad Dürkheim, Gönnheim und Wachenheim zwischen 21 Uhr und Mitternacht Anrufe falscher Polizisten erhalten. Das teilt die echte Polizei mit. Ihren Angaben zufolge unterdrückten die Betrüger ihre Rufnummer und gaben sich als Polizei beziehungsweise als Kriminalbeamte der Polizei in Bad Dürkheim aus. Die Angerufenen hätten jedoch vorbildlich reagiert, indem sie das Gespräch beendeten sowie Angehörige und die richtigen Polizeibeamten informierten. Daher sei auch niemandem ein wirtschaftliche Schaden entstanden. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugsversuchs wurde, möge sich an die Polizei Bad Dürkheim wenden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.