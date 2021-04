Am Montag gegen 14.30 Uhr wurde ein älterer Herr aus Wachenheim Opfer von Trickbetrügern. Das berichtet die Polizei. Zwei bislang unbekannte Frauen klingelten an seiner Tür und fragten, ob sie die Toilette benutzen dürften. Eine der Frauen ging dann laut Polizei angeblich ins Bad, die andere lenkte den Senior in der Küche ab. Beide verließen anschließend das Haus zu Fuß in Richtung Am Hauenstein. Unmittelbar darauf musste der Mann feststellen, dass aus seinem Geldbeutel, der auf einem Schreibtisch lag, mehr als 100 Euro Bargeld entwendet wurden.

Die jüngere Täterin soll etwa 25 Jahre, die ältere etwa 45 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Beide sprachen gebrochen deutsch. Beide hätten dunkle, lange Haare gehabt und seien mit Trainingsanzügen bekleidet gewesen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betruges dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de. Die Polizei rät, fremden Personen keinen Zutritt zu ihrer Wohnung/Haus zu gewähren.