Das Weisse Rössel wurde nach einer wechselvollen Geschichte mit mehrfachen Pächterwechseln 2014 endgültig geschlossen. Jetzt aber tut sich wieder etwas in dem Restaurant und Landhaus oberhalb des Burgtalweihers.

Die Immobilie stand einige Zeit zum Verkauf und hat kürzlich den Eigentümer gewechselt. Der Gastronom Bujar Gaxherri aus Lambsheim hat das Objekt mit seiner Familie erworben. Im Frühjahr 2023 möchte er dort das „Café Ideal“ eröffnen. Gaxherri betreibt bereits zwei Cafés gleichen Namens in Bockenheim und Frankenthal, die man eigentlich auch als Restaurants bezeichnen könnte. „Wir werden uns das Objekt genau anschauen und dann in Ruhe planen, welche Baumaßnahmen noch ergriffen werden müssen. Denn alles soll so aussehen wie in Bockenheim und Frankenthal“, sagt der Gastronom. „Man kann bei uns vernünftig essen und den Tag genießen“, versichert er.

Neben dem Restaurant, das innen etwa 100 Plätze und auf einer großen Terrasse rund 200 Plätze bieten wird, sollen im benachbarten Landhaus Ferienwohnungen entstehen. Gaxherri verrät, dass er bereits dabei ist, Personal für das neue Objekt zu suchen und einzustellen.