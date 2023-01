Martin Darting und die protestantische Kirchengemeinde bieten am Dienstag, 31. Januar, 18 Uhr, eine multimediale Benefiz-Weinprobe von ausgewählten Wachenheimer Weinen in der lutherischen Kirche an. Das Besondere: Bei der Probe werden alle Sinne angesprochen, weil die Besucher nicht nur die Weine probieren, sondern gleichzeitig auch Bilder zu sehen bekommen, die Darting gemalt hat und die die Geschmackseindrücke beim Genuss der Weine visualisieren. So soll eine einmalige und umfassende Wahrnehmung ermöglicht werden. Das sinnliche Erlebnis des Weins wird durch ausgewählte Texte von Pfarrerin Julia Heller umrahmt und vertieft. Der Erlös des Abends ist zur Refinanzierung der neuen Heizsitzpolster bestimmt, die die Kirchengemeinde angeschafft hat, um wegen der Energiekrise nicht bei jedem Gottesdienst die gesamte Kirche heizen zu müssen. Mit einer ähnlichen Probe hatte Darting vor Weihnachten mit einem ausverkauften Saal in der Bad Dürkheimer Burgkirche dazu beigetragen, Geld für die Sanierung der Schlosskirche zu sammeln. Der Eintritt beträgt 25 Euro. Vorverkauf im Protestantischen Pfarramt Wachenheim, Burgstraße 1, Telefon 06322 989880, pfarramt.wachenheim@evkirchepfalz.de, Öffnungszeiten: Montag 10 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag 9 bis 12 Uhr.