Einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro hat ein Unbekannter zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 11 Uhr, an einem im Boden einbetonierten Begrenzungspfosten in der Straße Am Anger angerichtet. Wie die Polizei vermutet, beschädigte der Unfallverursacher den Pfosten wohl beim Rangieren, kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise auf den Unfallflüchtigen unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.