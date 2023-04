Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei etwas mehr als jedem vierten Verkehrsunfall in Bad Dürkheim sowie den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim flüchtet der Verursacher. Bis Ende November war das in diesem Jahr 327-mal der Fall. Experten der Polizei erklären, wie man sich in solchen Fällen richtig verhält – und warum ein Zettel an der Scheibe nicht ausreicht.

Ein aktuelles Beispiel: Am Montagabend fährt ein Lkw in Erpolzheim gegen ein Regenrohr – und dann einfach weiter. Schaden: 1200 Euro. Nur einem Zeugen ist es zu verdanken, dass