Der Wachenheimer Bahnübergang wird ab Freitag für zehn Tage gesperrt. Die Deutsche Bahn arbeitet in dieser Zeit am Gleis. Laut Ordnungsamt der Stadt Wachenheim wird der außerörtliche Verkehr über die B271 umgeleitet. Innerorts sollen die Autos den zweiten Bahnübergang nutzen. Dazu ist vorgesehen, dass sie am Alten Galgen entlangfahren und dann in die Schwetzinger Straße einbiegen.