Die B271 ist ab dem 15. Juni wieder in beide Richtungen befahrbar. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitgeteilt. Wegen der Bauarbeiten für die Neugestaltung der Anschlussstelle Wachenheim/Friedelsheim war die Strecke in beide Richtungen voll gesperrt worden. Das führt in Wachenheim vor allem im Berufsverkehr zu einem erheblichen Verkehrsaufkommen – sowohl in Fahrtrichtung Nord als auch in südlicher Richtung – und sorgt für lange Wartezeiten an der Ampel.

„Derzeit wird die neue Asphaltdeckschicht hergestellt“, sagt LBM-Dienststellenleiter Martin Schafft. Nach Pfingsten folgen noch Ausstattungsarbeiten. Damit sind vor allem die Montage der Schutzplanken und Markierungsarbeiten gemeint.

Weiterhin Einschränkungen

Aber es gibt auch nach dem 15. Juni weiterhin Einschränkungen wegen der Baustelle: Die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Süden zur A65 bleibt zunächst noch voll gesperrt. Die Auf- und Abfahrt in nördlicher Richtung ist hingegen wieder befahrbar – allerdings nur in Richtung Friedelsheim. Achtung: Die L525 wird am 15. Juni für einen Tag zwischen Wachenheim und Friedelsheim voll gesperrt. Von Friedelsheim kommend ist die B271-Anschlussstelle aber zu erreichen.