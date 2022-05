Der Bau der neuen Anschlussstelle Wachenheim/Friedelsheim auf der B271 geht in die entscheidende Bauphase. Ab 23. Mai wird in beide Richtungen voll gesperrt.

Dieser Bauabschnitt wird laut Landesbetrieb Mobilität in Speyer voraussichtlich bis Mitte Juni dauern. Wegen der geplanten Vollsperrung und der sich dadurch noch einmal verschlimmernden Verkehrsbelastung für Wachenheim wurde das Burg- und Weinfest vorsichtshalber abgesagt (wir berichteten). Das Feste hätte am 2. und 3. Juniwochenende, also vom 10. bis 12. sowie vom 16. bis 19. Juni, stattfinden sollen. Stattdessen soll es ein Alternativprogramm mit geöffneten Höfen geben.

Richtung Norden ist die B271 seit dem 28. März zwischen „Auf der Mirrhe“ (Gewerbegebiet Forst) und Düw-Süd (Seebach) voll gesperrt, ab Montag, 23. Mai, ist nun auch eine Weiterfahrt auf der B271 Richtung Süden nicht mehr möglich. Die Verkehrsteilnehmer werden bei der Anschlussstelle Seebach auf die K 7 in Richtung Kreisel der L516 abgeleitet, folgen der L516 durch Wachenheim bis kurz vor Deidesheim und werden über die L527 dann zur B271-Anschlussstelle Deidesheim umgeleitet.

In Fahrtrichtung Norden bleibt es bei der bestehenden Umleitung durch Wachenheim nach Bad Dürkheim. Das Gewerbegebiet Forst (Auf der Mirrhe) ist nur aus Richtung Süden über die Anschlussstelle Deidesheim zu erreichen.

Der LBM plant, den Ausbau der Anschlussstelle Wachenheim/Friedelsheim in fünf Bauabschnitten fertig zu stellen. Durch Witterung, Materialengpässen oder krankheitsbedingte Ausfälle kann es laut LBM immer wieder zu Verzögerungen kommen. Die Bauarbeiten zum kreuzungsfreien Ausbau der Anschlussstelle (Kosten: etwa 1,9 Millionen Euro) haben Ende November begonnen, seit Mitte Februar muss Wachenheim durch Sperrungen auf der B271 ein erhöhtes Verkehrsaufkommen verkraften. Zudem ist in Bauabschnitt vier und fünf geplant, die Fahrbahn an der Anschlussstelle Wachenheim/Friedelsheim sowie einen Abschnitt der L525 (Friedelsheimer Straße) zu sanieren. Dafür muss im fünften Abschnitt die L525 gesperrt werden. Zum Zeitraum dieser Bauphase hat der LBM am Freitag nichts mitgeteilt.