Wegen eines Brandmeldealarms ist die Feuerwehr am Sonntag gegen 13.30 Uhr mit zwei Fahrzeugen zum Seniorenheim Bürgerspital in der Weinstraße in Wachenheim ausgerückt. Vor Ort fanden die Rettungskräfte heraus, dass es kein Feuer gab: Zigarettenrauch hatte die Alarmanlage ausgelöst. Daher öffneten die Wehrleute zum Lüften die Fenster. „Weitere Maßnahmen waren nicht notwendig“, fasst die Feuerwehr den vermeidbaren Einsatz zusammen.