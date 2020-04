Nachdem alle Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August verboten worden sind, steht auch der Dürkheimer Wurstmarkt auf der Kippe. „Das ist sehr nah am Termin des Wurstmarkts“, so Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Die Dürkheimer müssten sich wohl an den Gedanken gewöhnen, dass der Wurstmarkt nicht stattfinden kann, so der Bürgermeister. Abgesagt ist das größte Weinfest der Welt zwar noch nicht. „Es wäre ein Wunder, wenn er stattfindet“, sagt Glogger. Auch für Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) ist ein Wurstmarkt in diesem Jahr kaum vorstellbar. Ursprünglich ist das größte Weinfest der Welt für die zwei Wochenenden vom 11. bis 15. und 18. bis 21. September geplant.

