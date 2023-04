Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich sollte der Bürgerbus in der Verbandsgemeinde Wachenheim bereits im Juli an den Start gehen, dann hat die Pandemie die Pläne über den Haufen geworfen. Aber der neue Starttermin steht fest: Am Dienstag, 8. September, sollen die Räder rollen.

Von Jens Lepthien

Wenn es nach dem Willen des ersten VG-Beigeordneten, René Breier (SPD), geht, kann der Bürgerbus dann zu seiner Jungfernfahrt starten und anschließend den