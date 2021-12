Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht ist es, am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, auf der K16, in Höhe Wachenheim, gekommen. Die Polizei teilt in einer Pressemeldung mit, dass ein in Richtung Wachenheim fahrender VW Golf, kurz vor dem Campingplatz, von einem entgegenkommenden Fahrzeug am Außenspiegel berührt worden sei. Dabei soll es sich um einen größeren Wagen der Mittelklasse gehandelt haben, der relativ weit links in seiner Fahrspur und somit recht mittig auf der Straße gefahren sei. Im Anschluss soll der Fahrer davongefahren sein. Laut Polizei enstand bei der Berührung ein Sachschaden von 300 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.