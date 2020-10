Zwischen 0 Uhr am Mittwoch und 15 Uhr am Donnerstag wurde im Dürkheimer Weg ein Gartenzaun beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer vermutlich beim Rangieren den Zaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei muss es sich um ein Auto mit erhöhter Bodenfreiheit gehandelt haben, da das Mauerwerk unter dem Zaun nicht beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Es gibt noch keine Hinweise auf den Täter. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail.