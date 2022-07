Autoaufbrecher haben in der Nacht auf Samstag laut Polizei in der Verbandsgemeinde Wachenheim zuschlagen. Die Täter schlugen sowohl bei einem Auto in der Hauptstraße in Friedelsheim als auch bei einem Wagen in der Ludwigstraße in Gönnheim die Seitenscheibe ein und stahlen die im Fahrzeuginneren offen herumliegenden Wertgegenstände. Dabei erlangten die Diebe unter anderem Bargeld im Wert von mehr als 1000 Euro und ein Tablet. Die Polizei rät, Wertgegenstände grundsätzlich nicht im Auto aufzubewahren. Mehr Informationen zu dem Thema finden Interessierte im Inter unter www.polizei-beratung.de.