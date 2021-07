Einen Schaden von rund 500 Euro hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 6.30 und 12.30 Uhr an einem in der Wachenheimer Burgstraße geparkten Auto verursacht. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Das Auto, ein weißer 1er BMW stand in Höhe der Hausnummer 36 am Fahrbahnrand. Als die Fahrerin zu ihrem Wagen kam, sah sie Schäden im Bereich des Stoßfängers auf der vorderen Fahrerseite. Die Polizei geht davon aus, dass jemand beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW gefahren ist und danach verschwand, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06322 963-0, oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.