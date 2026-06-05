Der Verein „Miteinander in der VG Freinsheim“ zeigt von 17. Juni bis 14. August eine Ausstellung mit Fotografien von André Straub im Foyer des Kreishauses in Bad Dürkheim.

Straub hat Menschen fotografiert, „die in unsere Stadt gekommen und inzwischen Teil unseres täglichen Lebens geworden sind. Sie sind hier im wahrsten Sinne des Wortes angekommen“, erläutert Andrea Scheuermann aus dem Vorstand des Vereins.

Die Ausstellung ist zu den üblichen Öffnungszeiten des Kreishauses zugänglich. Die Eröffnung findet am Mittwoch, 17. Juni, um 14 Uhr vor der Kreistagssitzung in Anwesenheit des Künstlers statt.