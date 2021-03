Zwei ältere Damen aus Friedelsheim und Wachenheim sind am Freitag zwischen 11.30 und 12 Uhr von Trickbetrügern angerufen worden, die sich als angebliche Bankmitarbeiter ausgegeben haben. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Beim ersten Versuch rief ein „Martin Fischer“ bei der Friedelsheimerin an und erklärte, es stimme etwas mit ihrem Konto nicht, weshalb ein Techniker vorbeigeschickt werden müsse. Die Frau hatte von den Trickanrufen gehört und legte auf.

„Herr Fischer“ von der „Freinsheimer Bank“

Kurz darauf rief ein „Herr Fischer“ von der „Freinsheimer Bank“ bei der Wachenheimerin an. Von ihrem Konto sei unberechtigt Geld abgebucht worden. Da sie keinen Bankmitarbeiter namens Fischer bei ihrer Hausbank kannte und auch über solche Anrufe informiert war, legte sie ebenfalls auf. In beiden Fällen entstand dank der richtigen Reaktion der Frauen kein Schaden.

Bei den angezeigten Telefonnummern handelte es sich laut Polizei um im Internet generierte Nummern, die nicht nachverfolgt werden können. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugsversuchs wurde, soll sich bei der Polizei melden unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.