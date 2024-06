Andreas Wolf (CDU) bleibt Ungsteiner Ortsvorsteher. Der 42-Jährige setzte sich am Sonntag mit 76,6 Prozent der Stimmen gegen die SPD-Kandidatin Beate Müller durch. Für ihn ist es die zweite Amtszeit. Zunächst will Wolf vor allem die bei der Dorfmoderation entstandenen Pläne umsetzen und die Lebensqualität im Ortsteil steigern.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter