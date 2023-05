Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Rückseite der Grundschule wird seit gut zwei Wochen gebaut. Der Anbau wird zusätzliche Räume beherbergen, die im April 2021 bezogen werden sollen.

An dem Standort in der Friedelsheimer Hauptstraße entstehen in dem einstöckigen Anbau vier neue Räume mit einer Gesamtnutzfläche von rund 230 Quadratmetern. Sie sollen Anfang April