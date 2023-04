Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch in diesem Jahr stehen die Gottesdienste an Heiligabend im Schatten der Corona-Pandemie. Maskenpflicht und Abstand lautet in vielen Kirchen die Devise. Viele, sonst feste Bestandteile des Heiligabendgottesdienstes fehlen. In der VG Freinsheim gibt es eine Alternativlösung, mit besonderem Krippenspiel.

„Wir haben in diesem Jahr keine Planungssicherheit“, sagt die Pfarrerin der Kirchengemeinde Wachenheim, Julia Heller, mit Blick auf mögliche, weihnachtliche Kontaktbeschränkungen. Während