Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der Kommunalwahl am 9. Juni wollen CDU, FDP, FWG, Grüne und SPD mit möglichst vielen Sitzen in den künftigen Freinsheimer Stadtrat einziehen. Doch was dürfen die Wähler von den Parteien erwarten, wenn sie ihnen ihre Stimmen geben?

Mit einem hochmotivierten und kompetenten Team verfolge die CDU die ganzheitliche und nachhaltige Entwicklung der Stadt, sagt der Fraktionsvorsitzende Sascha Leiser.