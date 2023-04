Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag kehrt mit dem Präsenzunterricht ein bisschen mehr Normalität an den Schulen ein. Lehrer stehen dann im Unterricht nicht mehr nur vor Teilen der Schüler, sondern vor ihren ganzen Klassen. Die Lehrer freuen sich vorbehaltlos darauf, das ergab eine Umfrage an Schulen der Region.

Den letzten Präsenzunterricht gab es im ersten Schulhalbjahr bis Dezember vorigen Jahres, im Januar mussten die Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums ganz zu Hause bleiben, an der Schule