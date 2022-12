Am Sonntag, 18. Dezember, ab 14.30 Uhr, findet nach der pandemiebedingten Pause auf dem Marktplatz das nunmehr neunte Wachenheimer Adventsleuchten. Es bietet laut Veranstalter Gelegenheit für eine Auszeit bei Musik und Gesprächen, garniert mit Glühwein und Kinderpunsch, Waffeln und Bratwurst. Die passende Musik liefern Kirchenmucke, Phonictones und Tim Johannsen – Guitar & Vocals. Helfer und Waffelteig-Spender können sich per E-Mail an info@fvprotkirche oder unter Telefon 06322-620771 melden. Der Erlös soll helfen, die künstlerische Neugestaltung der Kirchenfenster (rechts im Altarraum) zu finanzieren.