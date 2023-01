Wegen eines in Brand geratenen Adventskranzes ist die Feuerwehr am Dienstag gegen 21.40 Uhr in eine Wohnung in der Bürklin-Wolf-Straße in Wachenheim gerufen worden. „Es war kein richtiger Adventskranz, sondern eine Schale mit Kerzen und Grünzeug drin“, berichtet Wehrführer Thomas Münch auf Nachfrage von der Lage, die sich den 16 Rettern bot, die mit drei Einsatzautos angerückt waren. Eine der Kerzen sei zu tief abgebrannt, wodurch das Ganze Feuer gefangen habe, nennt er die Brandursache. „Gut war, dass die Bewohnerin einen Rauchmelder installiert hatte, sonst hätte sie den Brand nicht rechtzeitig bemerkt“, betont Münch. So habe die Frau die Schale aber bereits selbst löschen und auf den Balkon tragen können. „Wir haben dann noch mal Wasser drauf gemacht, da Kerzen ja nachklimmen, und vor allem eine halbe Stunde die Wohnung gelüftet, die vollkommen verraucht war“, informiert er weiter. Verletzt wurde niemand.