Die Wachenheimer Landfrauen laden alle über 60-Jährigen Bürgerinnen und Bürger im Namen der Stadt wieder zum Advents-Nachmittag, Samstag, 26. November, 14 Uhr, in die Lutherische Kirche ein. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in den vergangenen zwei Jahren Adventspakete gepackt, die direkt nach Haus geliefert wurden. „Das machen wir in diesem Jahr nicht mehr. Stattdessen feiern wir wie gewohnt in der Kirche“, sagt Elfriede Gleber von den Landfrauen. In der Kirche werden die Senioren mit Kaffee und Kuchen und anschließend mit einem Gläschen Wein und Knabbereien bewirtet. Für Stimmung sorgt das Musik-Duo Harry und Klaus. Um Anmeldung bei Gleber wird bis zum 20. November unter Telefon 06322 7910113 gebeten.