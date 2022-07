Durch den Kreis Bad Dürkheim soll sich bald ein 80 Kilometer langes barrierefreies Wegenetz erstrecken, das die Städte Bad Dürkheim, Haßloch und Neustadt in Form eines Rundkurses miteinander verbindet. Querspangen bei Deidesheim und Wachenheim sowie eine jeweilige Rundtour um Bad Dürkheim und Haßloch sollen eine flexible Gestaltung von Radtouren ermöglichen. Ein Großteil der Strecken liegt auf sowieso schon als solchen ausgeschilderten Radwegen. In Bad Dürkheim werden vor allem Arbeiten für einen barrierefreien Radweg im Bruch nötig. Die Stadt war bislang von Kosten von 800.000 Euro dafür ausgegangen. Die Arbeiten werden nun aber deutlich günstiger, wie der stellvertretende Bauamtseiter Steffen Wietschorke im Bauauschuss sagte. Der Auftrag sei für 473.000 Euro an die Neustadter Firma Gerst vergeben worden. „Die Angebote haben uns positiv überrascht“, sagte Wietschorke.