Zwischen 16 und 18 Uhr haben laut Polizei Unbekannte am Mittwoch in der Waldstraße in Wachenheim die hintere rechte Tür eines dort geparkten Mercedes mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Den Schaden beziffern die Beamten auf 600 Euro. Sie bitten um Hinweise telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.