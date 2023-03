Der Kulturverein Wachenheim veranstaltet seine 40. Ostereier-Ausstellung am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, in der frühlingshaft geschmückten Ludwigskapelle. Laut Veranstalter werden künstlerisch gestaltete Eier in verschiedenen Techniken wie Bauernmalerei, Tusche- und Aquarellmalerei gezeigt. Außerdem sind mit Naturfarben gefärbte und kalligraphisch gestaltete Eier zu bewundern. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag von 12 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.