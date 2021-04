Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag haben Unbekannte zwischen Dienstag vergangener Woche, 22 Uhr, und Mittwoch dieser Woche, 8 Uhr, aus einer Garage im Dürkheimer Weg in Wachenheim mehrere Gegenstände gestohlen. Die Täter gelangten vermutlich über ein angrenzendes freizugängliches Grundstück an die Rückseite der Garage. Aus der nicht verschlossenen Garage entwendeten sie unter anderem einen Akku, einen Tacho und die Ladegeräte eines Pedelecs der Firma Riese & Müller. Weiterhin erbeuteten sie Weinflaschen, einen Luftkompressor und einen Akkuschrauber. Der Schaden beträgt 3000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.