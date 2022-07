Bereits am Mittwoch, 20. Juli, wurde auf dem Fußweg zwischen Raingasse und Weinstraße in Wachenheim eine junge Frau beraubt. Die 24-Jährige wurde plötzlich von hinten zunächst an der Schulter, dann am Hinterkopf gepackt. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter schlug den Kopf der Frau an eine Sandsteinmauer. Danach zog er ihren Geldbeutel aus der Hosentasche und entnahm das darin befindliche Bargeld. Den Geldbeutel warf er anschließend auf die am Boden liegende Frau. Sein Mittäter stand währenddessen wenige Meter daneben, griff aber nicht aktiv ein. Danach flüchteten beide fußläufig in Richtung Wachtenburg/Forst. Die 24-Jährige zog sich Schürfwunden und eine Gehirnerschütterung zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte mittlerweile einen 19- und einen 16-Jährigen aus Wachenheim als Tatverdächtige ermitteln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Wie Polizeisprecher Daniel Mischon auf Nachfrage mitteilt, hatte es ermittlungstaktische Gründe, dass über den Fall erst jetzt öffentlich informiert wurde.