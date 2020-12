Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist am Freitag zwischen 14 und 14.15 Uhr an der Ampel an der Kreuzung Wein-/Friedelsheimer Straße in Wachenheim ein VW Golf beschädigt worden. Er war der Weinstraße in Richtung Bad Dürkheim unterwegs und als über die Kreuzung fuhr, rutschte ein etwa zehn- bis zwölfjähriger Junge mit seinem Fahrrad vom Bürgersteig und stieß gegen den fahrenden Golf. Die Golffahrerin redet mit dem Jungen, der bei dem Unfall unverletzt blieb. Den Schaden von rund 2000 Euro an ihrem Auto bemerkte die Frau erst später. Die Polizei bittet daher um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.