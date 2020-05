Ein Schaden von 20.000 Euro ist bei einem Unfall am Samstag in Wachenheim an der Kreuzung Friedelsheimer Straße/Am Alten Galgen. Ein 86-Jähriger aus Bad Dürkheim hat gegen 17.35 Uhr einer 20-jährigen Wachenheimerin die Vorfahrt genommen, als er auf die Friedelsheimer Straße abbiegen wollte.

Feuerwehr zur Absicherung im Einsatz

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 20.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrtauglich. Die Wachenheimer Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an, um die Wagen zu sichern und die ausgelaufenen Betriebsstoffe aufzunehmen. Dafür musste die Friedelsheimer Straße für eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.