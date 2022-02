[aktualisiert 20.30 Uhr] Ein 18-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zwischen Wachenheim und Lindenberg ums Leben gekommen.

Laut einer gemeinsamen Presseerklärung von Polizeipräsidium Rheinpfalz und Staatsanwaltschaft Frankenthal war der junge Fahrer in Richtung Wachenheim unterwegs, als er etwa 2,5 Kilometer vor dem Ortseingang mit seinem Mercedes von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Er starb noch an der Unfallstelle.

Zeugen gesucht

Warum es zu dem Unglück kam, soll ein Sachverständiger klären. „Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an“, hieß es am Donnerstagabend. Die Polizei bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen bemerkt haben, sich telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden. Dies können andere Verkehrsteilnehmer, aber auch Wanderer oder Jäger sein. Die Kreisstraße 16 war bis in die Abendstunden gesperrt.