Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zwei Corona-Ausnahmejahren läuft beim Abitur am Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) in Bad Dürkheim wieder alles in gewohnten Bahnen. Ohne Test- und Maskenpflicht und nur mit dem für die Reifeprüfung üblichen Abstand starten am Freitag 44 Schülerinnen und Schüler mit den schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Deutsch.

„Es läuft alles ganz normal ab“, sagt Studiendirektor Manfred Sappok, stellvertretender Schulleiter am Werner-Heisenberg-Gymnasium .