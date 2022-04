14 von 16 Mandelbäume auf dem Pfälzer Weinsteig zwischen Wachenheim und Forst konnten vorerst gerettet werden. „Bei zwei Bäumen konnten wir nichts mehr machen, die waren zu stark beschädigt“, sagt Wachenheims Bauhofleiter Christian Klug. Die Bäume waren bei den starken Schneefällen vor knapp zwei Wochen in Mitleidenschaft gezogen worden. Am vergangenen Dienstag und Mittwoch hatte Klug mit seinen Mitarbeitern die Bäume mit schweren Gerät wieder aufgerichtet. „Wir haben die Bäume mit Bändern und teilweise mit Stahlseilen gesichert und hoffen, dass sie sich wieder gut erholen werden“, sagt Klug. Er befürchtet, dass etwa 50 bis 60 Prozent der für die Pfalz so charakteristischen Mandelbäume die „Rettungsaktion“ nicht überleben werden.