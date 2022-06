Am Dienstag und Mittwoch haben Unbekannte bei 13 Personen in Bad Dürkheim, Freinsheim und Wachenheim versucht, per Telefon mit dem sogenannten Enkeltrick Geld zu stehlen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Betrüger gaben sich als Enkel oder Kinder der Angerufenen aus und sagten, wegen eines Unfalls, bei dem ein Mensch verstorben sei, benötigen sie dringend Bargeld, um die Kaution zu bezahlen und nicht ins Gefängnis zu müssen.

Angerufene reagieren „vorbildlich“

Die Betroffenen reagierten laut Polizei „vorbildlich“, legten auf, verständigten Angehörige und alarmierten die Polizei. Es kam in keinem der bekannten Fälle zu einer Bargeldübergabe. Ermittlungen ergaben, dass viele der Rufnummern der Betroffenen im Telefonbuch standen. Die Polizei bittet weitere Opfer eines solchen Betrugsversuchs, sich unter Telefon 06322 9630 zu melden.