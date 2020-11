Weil ein überhitzter Trockner Feuer gegangen hatte, kam es am Samstagmorgen in der Wachenheimer Raiffeisenstraße zu einem Wohnungsbrand. Das hat die Feuerwehr der Verbandsgemeinde mitgeteilt. Der Brand griff auf mehrere Zimmer und ein Dach über. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Die Feuerwehren der VG Wachenheim waren mit mehreren Truppen im Innenangriff im Einsatz. Auch der Gerätewagen Atemschutz Haßloch, der Sanitäts-Bereitschaftsdienst Feuerwehr Bad Dürkeim, ein Rettungswagen und die Polizei waren nach Wehrangaben an diesem Einsatz beteiligt.

Die Schadenshöhe liegt nach erster Einschätzung im fünfstelligen Bereich.