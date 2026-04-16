Unbekannte haben in Gönnheim in der Nacht auf Donnerstag ein Wohnhaus aufgebrochen. Laut Polizei entstand hoher Schaden. Nach Angaben der Beamten durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen Gegenstände. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 2 Uhr, im Hermann-Sinsheimer-Weg gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Der Gesamtschaden lag nach ersten Schätzungen bei über 100.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.