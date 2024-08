Am Sonntag, 25. August , findet eine ökumenische Veranstaltung in St. Ludwig statt. Es handelt sich laut der beiden Kirchen um eine Einladung zu Gemeinschaft, Gespräch, Gebet, Gesang und Segen. Vorbereitet wird dieser Nachmittag, der um 16.30 Uhr in der Kirche von St. Ludwig beginnt, von einem ökumenischen Vorbereitungskreis aus den Gemeinden der Pfarrei und der evangelischen Kirchengemeinde Bad Dürkheim. Die Veranstaltung versteht sich als eine offene Veranstaltung. Während der ganzen Zeit des Angebotes steht es den Menschen frei, zu kommen, dabei zu bleiben, oder aber auch nur für kurze Zeit sich in diesen Nachmittag einzubringen.Über die aktiven Teile der Veranstaltung hinaus gibt es Raum für Austausch, Stille und Inspirationen. Alle Teilnehmer sind eingeladen, an diesem Tag einen ganz persönlichen Segen zu empfangen. Zum Gespräch und zum Segen stehen Pfarrer Frank Biebinger und Pfarrer Thomas Diener zur Verfügung.