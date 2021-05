Niedergelassene Ärzte im Kreis Bad Dürkheim haben bis Dienstag 18.294 Impfungen gegen das Coronavirus vorgenommen. Das geht aus Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) hervor.

Haus- und Fachärzte haben demnach 16.606 Erst- und 1688 Zweitimpfungen verabreicht. Die Impfquote von 12,52 Prozent durch Ärzte gehört bei den Erstimpfungen zu den fünf besten aller Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung impfen im Kreis mit seinen rund 132.000 Einwohnern derzeit 57 Hausarzt- und sieben Facharztpraxen.

Im Dürkheimer Impfzentrum sind bis einschließlich Dienstag nach Angaben der Kreisverwaltung seit Januar 28.304 Impfungen vorgenommen worden, 19.502 Erst- und 8802 Zweitimpfungen. Dort können sich Bürger aus dem nördlichen und dem mittleren Landkreis gegen das Coronavirus impfen lassen. Am weitaus häufigsten wurde der Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer verwendet: Er wurde 20.414-mal gespritzt. In der vergangenen Woche wurden im Dürkheimer Impfzentrum 1554 Menschen zum ersten Mal gegen das Coronavirus geimpft, 888 Menschen erhielten ihre Zweitimpfung. Die Anzahl der Impfungen ist nach wie vor abhängig von der Verfügbarkeit der Impfstoffe. „Man hat deutlich den Sprung gemerkt von März auf April, als mehr Impfstoff zur Verfügung stand“, informiert Kreissprecherin Sina Müller. In der letzten Märzwoche gab es in der Salierhalle 1782, in der ersten Aprilwoche dagegen bereits 2617 Impfungen.

Wie hoch die Impfquote im Kreis Bad Dürkheim ist, lässt sich allerdings nicht ermitteln. Der Grund: Im Neustadter Impfzentrum können die Impfungen nach Angaben der Stadtverwaltung nicht nach Bürgern aus der Stadt Neustadt und dem Kreis Bad Dürkheim aufgeschlüsselt werden. In Neustadt können sich Menschen aus den Verbandsgemeinden Lambrecht und Deidesheim sowie aus Haßloch gegen Corona impfen lassen. Insgesamt wurden dort bislang 38.888 Impfungen vorgenommen, davon waren rund 14.750 Zweitimpfungen. Unterdessen sind dem zuständigen Gesundheitsamt für den Landkreis Bad Dürkheim am Mittwoch zehn Neuinfektionen gemeldet worden. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Eine Neuinfektion ist dabei in Bad Dürkheim hinzugekommen, zwei sind es in der Verbandsgemeinde Wachenheim. Damit sind im Kreis aktuell noch 162 aktive Infektionen bekannt. Der auf 100.000 Einwohner umgerechnete Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt laut Landesuntersuchungsamt für den Kreis momentan bei 37,7, für Rheinland-Pfalz bei 62,3.