Curtis Stigers ist über die Musikbranche hinaus bekannt, seit er 2011 das Titellied „This Life“ zur Fernsehserie „Sons of Anarchy“ beigesteuert hat. Darin zeigt er sich von der bluesrockigen Seite. Doch der Musiker kann auch Jazz, wie er in Ludwigshafen zeigt.

Zugleich hat der Sänger und Saxophonist aus den Staaten den Weg vom Pop-Star zum gefeierten Jazz-Musiker zurückgelegt. Diese Wandlung spiegeln zum Beispiel die beiden Versionen von „I Wonder Why“. Das Original seines Nummer-eins-Hits von 1991, Stigers hatte damals noch ganz zeitgemäß lange Haare, ist zwar eine Ballade, doch ungestüm und treibend, während die aktuelle Jazzversion von 2022 reifer, zurückgenommener und gefühlvoller erscheint. Stigers hat sich im Jazz neu erfunden. Und es funktioniert, wovon etliche Preise wie der Jazz-Echo zeugen.

„The Las Vegas Show“

Das Publikum kann sich von seiner Ausdrucksstärke und Vielseitigkeit bei zwei Konzerten mit der SWR-Big Band im BASF-Feierabendhaus überzeugen. Dort lässt es der charismatische 57-Jährige unter dem Motto „The Las Vegas Show“ swingen, der auch dafür gefeiert wird, Sinatra-Songs auf die Bühne zu zaubern, ohne seine eigene Identität dabei zu verlieren. Neben seinen Erfolgssongs hat Curtis Stigers den Veranstaltern zufolge Swing-Klassiker wie „I’ve got you under my Skin“ oder „Fly me to the Moon“ im Programm.

Preisgekrönte Bigband im Rücken

Mit der SWR-Big Band hat der Sänger eine starke und in der Zusammenarbeit mit Gastmusikern erfahrene Gruppe hinter sich: Das 1951 als Südfunk-Tanzorchester gegründete Ensemble ist selbst preisgekrönt und hat unter anderem vier Grammy-Nominierungen verbucht. Größen wie Max Mutzke, Paul Carrack (Mike & the Mechanics) oder Nils Landgren arbeiten regelmäßig mit den 17 Musikern.

Curtis Stigers & SWR-Big Band – „The Las Vegas Show“: Fr 3.3., 20 Uhr, und Sa 4.3., 20 Uhr, Ludwigshafen, BASF-Feierabendhaus, Karten:

www.basfkultur.eventim-inhouse.de

www.eventim.de