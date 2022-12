Die Bilderbuchwelt des Grüffelo ist ein Riesenerfolg. Und auch als Held einer Ausstellung für Familien im Jungen Museum des Historischen Museums der Pfalz zog er reihenweise Groß und Klein an. Nun gibt es ein Wiedersehen.

„Der Grüffelo kommt zurück“ lautet der Titel. Die Schau wurde überarbeitet und auch erweitert. Zwei Räume widmen sich nun auch dem Grüffelokind und der Natur im Winter. So können Besucher bei einem Puzzle Tierspuren im Schnee entdecken. Eine interaktive Medienstation erklärt, mit welchen Überlebensstrategien die Tiere im Wald die kalte Jahreszeit überstehen.

Suchspiel und „Waldwunderkammer“

Ein Suchspiel veranschaulicht, dass jede Schneeflocke in ihrem Aufbau einzigartig ist. Im „Sommerwald“ wartet eine „Waldwunderkammer“ – und musikalisch wird es auch: An einer Hörstation erklingen Grüffelo-Lieder. Auch Bewährtes findet sich wieder. Die beliebte „Grüffeloküche“ etwa kann auch dieses Mal besucht werden. Das Lieblingsessen des Waldriesen ist ja angeblich „Butterbrot mit kleiner Maus“ ... Die Figuren stammen aus den international bekannten Bilderbüchern von Julia Donaldson und Axel Scheffler (Illustrator). Zunächst erscheint das Grüffelo-Monster lediglich eine Fantasiefigur einer cleveren Maus zu sein, die damit ihren Fressfeinden wie Fuchs und Schlange Angst machen will. Dann taucht der große Kerl tatsächlich auf, und er sieht mit seiner großen Warze und den Stacheln wirklich gefährlich aus – doch ist er, wie sich herausstellt, ein recht behäbiger Vertreter seiner Art.

Illustrator bei der Finissage zu Gast

Die vergangene Ausstellung musste laut Museum pandemiebedingt über Monate geschlossen und dann auch vorzeitig beendet werden. Die überarbeitete Ausstellung soll nun bis 18. Juni 2023 laufen – und bereits jetzt hat das Museum angekündigt, dass Illustrator Axel Scheffler zur Finissage, also an diesem letzten Tag, eingeladen ist, um vor Ort vor den Besuchern zu zeichnen.

„Der Grüffelo kommt zurück“, bis 18.6.2023, Historisches Museum der Pfalz, Speyer, für Kinder von 5 bis etwa 9 Jahren, Öffnungszeiten: Di-So 10-18 Uhr, Sonderöffnungszeiten: www.museum.speyer.de