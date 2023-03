Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 45 Jahren startete in Ramstein ein Experiment, das die Sicht auf schwerstbehinderte Kinder grundlegend veränderte. Denn es zeigte, dass jeder Mensch in der Lage ist zu lernen – sofern man sich auf seine Bedürfnisse einlässt. Das in der Westpfalz entwickelte Konzept der Basalen Stimulation ist heute weltweit Standard, nicht nur in der Sonderpädagogik. Eine Ausstellung im Museum im Westrich blickt auf die Anfänge zurück.

In einer Ecke: ein Plattenspieler, auf dessen Teller eine schwarz-weiß gestreifte Dose steht und sich dreht. Davor: eine Schüssel mit getrockneten Erbsen und ein Polsterring