Der Bezirksverband Pfalz verlängert die Schließung seiner Kultureinrichtungen bis Jahresende, um die Ausbreitung des Coronavirus’ einzudämmen. Betroffen sind das Pfalztheater in Kaiserslautern und die Museen: das Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern, das Historische Museum der Pfalz in Speyer, das Dynamikum in Pirmasens und das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim mit seinem Geoskop auf Burg Lichtenberg bei Kusel.

„Wir fügen uns in die Einsicht, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung diese harten Maßnahmen notwendig macht“, sagte der Bezirkstagsvorsitzende Theo Wieder.

Nationaltheater pausiert bis Anfang Januar

Auch das Nationaltheater in Mannheim stellt seinen Spielbetrieb bis 1. Januar ein. Bereits erworbene Eintrittskarten werden gegen Wert-Gutscheine getauscht, die versandt werden. Der Geschäftsführende Intendant, Marc Stefan Sickel, erklärte dazu: „Auch wenn man die aus Pandemie-Gesichtspunkten als problematisch anzusehende Fixierung auf das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel kritisieren kann, ist es unstreitig, dass es bislang nicht gelungen ist, die erheblich angestiegenen Corona-Infektionszahlen relevant einzudämmen und damit auch schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle zu verhindern. Vor diesem Hintergrund habe ich grundsätzlich Verständnis dafür, dass die am 28. Oktober 2020 getroffenen Maßnahmen noch nicht aufgehoben werden können.“

In Karlsruhe gar bis Ende Januar spielfrei

Auch die BASF sagt alle Veranstaltungen bis einschließlich 1. Januar ab. Bereits erworbene Tickets werden erstattet.

Die Staatstheater in Karlsruhe und Stuttgart stellen ihren regulären Spielbetrieb ssogar bis Ende Januar 2021 ein. Das Kunstministerium habe mit den Städten Karlsruhe und Stuttgart beschlossen, den Spielbetrieb im Badischen Staatstheater und in den Württembergischen Staatstheatern erst ab 1. Februar wieder aufzunehmen, teilte das Ministerium mit. „Im Sinne einer längerfristigen Planungssicherheit traf dieser weitreichende Schritt auch bei den beiden Staatstheatern selbst auf Zuspruch“, sagte die aus der Westpfalz stammende baden-württembergische Kunstministerin Theresia Bauer dazu.

Saarbrücken hat noch Hoffnung

Das Saarländische Staatstheater in Saarbrücken dagegen schließt vorerst nur bis 21. Dezember.