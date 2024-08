Mit ihrem Liebeslied für Straßenkinder „You really got me“ lieferten The Kinks am 4. August 1964 die die Vorlage für viele spätere Hard-Rock-Riffs. Kommt die britische Band wieder zusammen?

Mister Davis, der verzerrte Power-Akkord, der vor 60 Jahren von Ihrer elektrischen Gitarre widerhallte, sollte den Rock’n’Roll verändern. War Ihnen das damals irgendwie bewusst?

Nein.